Афиша с 18 по 24 декабря 2023 года.

14 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Озерского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. Были представлены социально-экономический прогноз и основные параметры главного финансового документа. Подробнее
С 20.12.2023 г. с 09.00 ч. до 30.12.2023 г. 17.00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе по ул. Советская, в р-не ж/д №23, будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Строительная до ул. Свердлова). Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru): 14 декабря в большинстве районов, 15-16 декабря местами в Челябинской области сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. Подробнее
По инициативе главы округа Евгения Щербакова, штаб прошел в расширенном формате. Помимо руководителей озерского филиала АО «РИР», ММПКХ, энергоцеха ПО «Маяк», всех управляющих организаций, на встрече присутствовали представители надзорных органов: прокуратуры по ЗАТО г. Озерск, Следственного комитета, Государственной жилищной инспекции. Подробнее