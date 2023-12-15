Афиша с 18 по 24 декабря 2023 года.

С 20.12.2023 г. с 09.00 ч. до 30.12.2023 г. 17.00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе по ул. Советская, в р-не ж/д №23, будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Строительная до ул. Свердлова). Подробнее