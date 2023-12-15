Проведены публичные слушания по проекту бюджета округа.

14 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Озерского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. Были представлены социально-экономический прогноз и основные параметры главного финансового документа.

Открыл слушания председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Далее обсуждениями руководил председатель планово-бюджетной комиссии Собрания депутатов Андрей Ухтеров. Участие в публичных слушаний приняли руководители профильных подразделений администрации, депутаты, представители Общественной палаты и Контрольно-счётной палаты, активные граждане.

Заместитель главы округа Александр Жмайло представил прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа. Традиционно прогноз строится на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и Челябинской области. Он рассматривается в двух вариантах – консервативном и базовом.

Доклад о тенденциях развития округа Александр Жмайло начал с характеристики демографических показателей. Он отметил, что по итогам 2022 года в Озерском городском округе родился 531 человек - это на 12 процентов меньше, чем в 2021 году:

- К сожалению, снижение численности населения прогнозируется и в 2023 году. Есть надежда, что будет получен положительный эффект от мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализуемых на уровне Российской Федерации, плюс скажется накопленный за предыдущие годы эффект отложенных рождений, поэтому в прогнозе мы рассматриваем оптимистичный показатель по количеству рождений. Что касается смертности, то в 2022-2023 годах ее уровень вернулся к допандемийным показателям, но, к сожалению, остается у нас выше чем уровень рождаемости. В целом, по нашим оценкам, коэффициент естественного прироста населения в 2024-2026 годах планируется отрицательным. Частично данный негативный фактор компенсируется миграционным приростом: начиная с 2016 года в Озерск на постоянное место жительства приезжает больше человек, чем уезжает из города.

Стабилизировать демографической ситуацию в будущем, по мнению Александра Жмайло, удастся за счет экономического развития округа, создания комфортных условий для проживания.

Важно подчеркнуть, что в 2022 и 2023 годах в округе зарегистрированы минимальные показатели безработицы, всплеск которой наблюдался в 2020 году в связи с антиковидными ограничениями. В прогнозном периоде эта тенденция сохранится. К особенностям озерского рынка труда экономисты относят диспропорцию между предлагаемыми рабочими местами и профессионально-квалификационными характеристиками потенциальных работников, а также «женское лицо» безработицы (в общем количестве состоящих на учете в Центре занятости населения женщины составляют более 60 процентов).

В докладе также была затронута тема динамики промышленного производства, которую в округе определяет ФГУП ПО «Маяк» (удельный вес продукции предприятия в общем объеме отгруженной продукции крупных и средних предприятий обрабатывающей отрасли округа в 2022 году составил 85,7 процента). В прогнозном периоде планируется рост инвестиций в основной капитал ФГУП ПО «Маяк».

Представленные в прогнозе данные дают основания планировать сохранение сложившейся динамики на потребительском рынке при росте доли крупного бизнеса в розничной торговле и в сфере оказания услуг, поддержанном ростом доходов населения (их основная часть, порядка 80 процентов, по-прежнему будет идти на покупку товаров и услуг).

Авторами прогноза было предложено при разработке проекта бюджета на 2024 год и плановые 2025-2026 гг. использовать консервативный вариант прогноза социально-экономического развития округа.

Проект главного финансового документа Озерского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 гг. представила заместитель главы Ольга Уланова, она рассказала о характеристиках и параметрах бюджета на ближайшие три года:

– общий объем доходов бюджета округа в 2024 году составит 4 млрд 599,9 млн рублей с увеличением к первоначальному плану 2023 года на 10,0 процентов; в 2025 – 4 млрд 415,2 млн рублей; в 2026 году - 4 млрд 336,2 млн рублей.

– общий объем расходов бюджета в 2024 году составит 4 млрд 681,1 млн рублей, с увеличением на 9,9 процента к первоначальному плану 2023 года; в 2025 году – 4 млрд 425,2 млн рублей; в 2026 году – 4 млрд 408,9 млн рублей.

Ольга Уланова пояснила, что устойчивость экономических условий текущего года повлияли на рост бюджетообразующих показателей в рассматриваемом периоде. В этой связи в очередном бюджетном цикле 2024 года ожидается увеличение налоговых и неналоговых доходов округа. Наибольший объем доходов бюджета округа составят безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (в 2024 году показатели по межбюджетным трансфертам запланированы в сумме 3 млрд 302,8 млн рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов – 1 млрд 297,1 млн рублей - увеличение этого показателя 2024 года к первоначальному плану 2023 года составляет 16,1 процента.).

В ходе доклада Ольга Уланова назвала основные факторы, повлиявшие на формирование расходов бюджета в 2024 – 2026 годов: реализация проектов направленных на достижение национальных целей развития страны; увеличение доли расходов бюджета на мероприятия, имеющие приоритетные значения для жителей округа и определяемых с учетом их мнения; сохранение целевых показателей майских указов президента РФ в области социальной политики на достигнутом уровне; содержание, ремонт и обеспечение функционирования объектов социальной и инженерной инфраструктуры; обеспечение условий софинансирования по мероприятиям, на реализацию которых выделена субсидия из областного бюджета; обеспечение принятого в текущем году решения о повышении на 5 % должностных окладов (ставок заработной платы) отдельных категорий работников бюджетной сферы.

В бюджете округа на 2024 год запланированы семь направлений по реализации региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, с предоставлением субсидий из регионального бюджета. Общий объем финансирования составит 60,1 млн рублей.

Бюджет сохранил свою социальную направленность (расходы социальной сферы составят более 80,8 процента бюджета округа). В проекте на 2024 год предусмотрено финансовое обеспечение комплексов планируемых мероприятий, погруженных в формат программных расходов (их доля составит 99,3 процента). В числе приоритетов остаётся образование, поддержка и защита граждан, культура и спорт.

Ольга Уланова сообщила, что в сферу образования планируется направить 2 млрд 533,2 млн рублей с приростом к первоначальному плану текущего года на 7,2 процента. Увеличение расходов на отрасль обусловлено ростом фонда оплаты труда, тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, субсидий из регионального бюджета, представляемых на условиях софинасирования, финансированием мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и выполнению первичных мер пожарной безопасности, по профилактике терроризма.

Расходы по отрасли «Социальная политика» в значительной доле обеспечены за счет целевых средств из регионального бюджета и составляют 714,1 млн. рублей.

Расходы в отрасли культуры в 2024 году запланированы на уровне 395,9 млн. рублей с увеличением к первоначальному плану 2023 года на 9,4 процента. При планировании финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений культуры учтено привлечение внебюджетных источников. Показатель по достижению уровня средней заработной платы в 2023 году для округа установлен Министерством культуры Челябинской области в размере 43,1 тыс. рублей. В 2024 году данный показатель увеличен до уровня 47,6 тыс. рублей.

Финансирование физической культуры и спорта запланировано в размере 136,7 млн рублей, прирост расходов текущего характера по отрасли в 2024 году составит 12,6 процента. Увеличение расходов в отрасли обусловлено ростом фонда оплаты труда, топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения.

За счет средств местного бюджета в 2024 году продолжится реализация муниципальных программ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа», «Доступная среда», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в части оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий на условиях софинансирования.

Финансовое обеспечение отрасли «Дорожное хозяйство» в 2024 году планируется в размере 141,5 млн рублей с увеличением на 40,2 процента к показателю текущего года (за счет увеличения планируемого объема расходов на содержание и обслуживание автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры).

В 2024 году получит развитие практика поддержки местных инициатив: будут реализованы проекты в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», также на инициативные проекты выделена субсидия из регионального бюджета в размере 74,0 млн рублей (с увеличением относительно 2023 года на 91,7 процента), на 2025 и 2026 годы – 70,3 и 66,6 млн рублей, соответственно).

В сфере мероприятий по благоустройству округа и на развитие и содержание социальной и инженерной инфраструктуры в 2024 году направляется более 123,4 млн. рублей, из них запланированы средства на содержание и ремонт сетей наружного освещения, транспортные услуги населения, содержание мест захоронения, оформление площадей и иные мероприятия.

В рамках изменений, внесенных в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», утвержден план природоохранных мероприятий в сумме 43,5 млн. рублей, в соответствии с которым средства по экологическим платежам будут расходоваться на мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Заключение Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа на проект бюджета участникам публичных слушаний представила председатель КСП Юлия Сергеева. Она подтвердила соответствие обсуждаемого документа нормам бюджетного законодательства, отметила, что были соблюдены принципы прозрачности и открытости, а ведомственные и муниципальные программы, предусмотренные проектом бюджета, охватывают практически все сферы деятельности муниципального образования по реализации вопросов, как местного значения, так и переданных государственных полномочий.

По итогам публичных слушаний были приняты рекомендации, которые будут направлены в Собрание депутатов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56624/