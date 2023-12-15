Полиция предупредила о новом мошенничестве с «перерасчетом по итогам года».

Полиция предупредила россиян о новая схеме мошенничества, связанной с «перерасчетом за коммунальные услуги по итогам года».

С начала декабря 2023 года киберпреступники начали активно рассылать сообщения российским пользователям через мессенджеры, социальные сети и электронную почту якобы от управляющих компаний и коммунальных предприятий, в которых потенциальным жертвам предлагается оплатить счет с выгодной скидкой. Например, в сообщении может говориться о том, что за квартиру за декабрь 2023 года необходимо заплатить не 10 тыс. рублей, как обычно, а всего 3 тыс.

«Для оплаты коммунальных услуг по предложенной скидке мошенники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, оформленный под форму оплаты коммунальных услуг. Там пользователю предлагается ввести свои персональные данные, адрес проживания и данные банковской карты для проведения платежа», – рассказали полицейские.

Россиян просят быть бдительными, а также предупредить о новой схеме родных и близких.

https://dostup1.ru/society/Politsiya-predupredila-o-novom-moshennichestve-s-pereraschetom-za-po-itogam-goda_171446.html