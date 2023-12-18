Определены места запуска пиротехнических изделий.

Постановлением администрации Озерского городского округа от 13.12.2023 № 3416 утвержден список мест запуска пиротехнических изделий I и II класса опасности бытового назначения в городе Озерске Челябинской области в выходные и нерабочие праздничные дни (с 30.12.2023 по 08.01.2024):

1 Пустырь - в 110 м на северо-восток от ориентира - нежилое здание по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, улица Цветочная, 12, корп. 3

2 Стадион «Пионер» по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, улица Космонавтов, 40, сооружение 1.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56646/