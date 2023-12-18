Озерские горнолыжники оказались на высоте.

16-17 декабря на базе комплекса «Гора Белая» (г. Нижний Тагил, Свердловская область) состоялись региональные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплинах: слалом-гигант и слалом - открытие сезона Кубок России "Мастерс" среди ветеранов и любителей.
От Озерска в этих соревнованиях приняли участие: Кулешов Владимир, Степанов Андрей, Логинов Игорь, Зырина Ольга, Степанова Нина, Ветлосемина Ирина.
В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:
Слалом-гигант
1 место - Кулешов Владимир, Ветлосемина Ирина;
2 место - Логинов Игорь;
3 место - Зырина Ольга.
Слалом
1 место – Кулешов Владимир, Ветлосемина Ирина;
2 место Зырина Ольга;
3 место - Степанов Андрей, Степанова Нина.
«РУС-Мастерс» — это система всероссийских соревнований среди непрофессиональных спортсменов по горнолыжному спорту. Основными задачами проведения соревнований «РУС-Мастерс» является: выявление сильнейших участников среди ветеранов и любителей, повышение спортивного мастерства, а также развитие горнолыжного спорта.