Озерские горнолыжники оказались на высоте.

16-17 декабря на базе комплекса «Гора Белая» (г. Нижний Тагил, Свердловская область) состоялись региональные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплинах: слалом-гигант и слалом - открытие сезона Кубок России "Мастерс" среди ветеранов и любителей.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие: Кулешов Владимир, Степанов Андрей, Логинов Игорь, Зырина Ольга, Степанова Нина, Ветлосемина Ирина.

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:

Слалом-гигант

1 место - Кулешов Владимир, Ветлосемина Ирина;

2 место - Логинов Игорь;

3 место - Зырина Ольга.

Слалом

1 место – Кулешов Владимир, Ветлосемина Ирина;

2 место Зырина Ольга;

3 место - Степанов Андрей, Степанова Нина.

«РУС-Мастерс» — это система всероссийских соревнований среди непрофессиональных спортсменов по горнолыжному спорту. Основными задачами проведения соревнований «РУС-Мастерс» является: выявление сильнейших участников среди ветеранов и любителей, повышение спортивного мастерства, а также развитие горнолыжного спорта.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56641/