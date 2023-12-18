Сегодня, 20-го декабря, ожидается ухудшение погодных условий!

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

20 декабря 2023 на территории Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метели.

· рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещениях);

· закройте окна и форточки;

· вещи с лоджий и балконов рекомендуется занести в комнату;

· необходимо воздержаться от выхода на рыбалку, выездов за пределы округа;

· важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

· если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;

· нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно

падение снежных масс;

· смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

· рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от зданий и деревьев.

Единый телефон в случае беды - 112.