Сегодня, 20-го декабря, ожидается ухудшение погодных условий!

Вниманию жителей округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
20 декабря 2023 на территории Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метели.
· рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещениях);
· закройте окна и форточки;
· вещи с лоджий и балконов рекомендуется занести в комнату;
· необходимо воздержаться от выхода на рыбалку, выездов за пределы округа;
· важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
· если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;
· нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно
падение снежных масс;
· смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
· рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от зданий и деревьев.
Единый телефон в случае беды - 112.