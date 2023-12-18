Об ухудшении погодных условий на территории Челябинской области 21-го декабря.

Оперативная информация № 83 По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 21 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ночью в западных районах умеренных осадки в виде снега, мокрого снега, днём возможно с дождём, местами гололёдные явления, налипание мокрого снега на провода.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.