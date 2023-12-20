Афиша с 25 по 31 декабря 2023 года.

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: в связи с проведением инженерно-технических работ на перекрестке пр. Победы и ул. Блюхера 22 декабря 2023, с 09.00 до окончания работ ограничивается движение транспортных средств. Подробнее
Оперативная информация № 83 По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 21 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ночью в западных районах умеренных осадки в виде снега, мокрого снега, днём возможно с дождём, местами гололёдные явления, налипание мокрого снега на провода. Подробнее
16-17 декабря на базе комплекса «Гора Белая» (г. Нижний Тагил, Свердловская область) состоялись региональные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплинах: слалом-гигант и слалом - открытие сезона Кубок России "Мастерс" среди ветеранов и любителей. Подробнее
Постановлением администрации Озерского городского округа от 13.12.2023 № 3416 утвержден список мест запуска пиротехнических изделий I и II класса опасности бытового назначения в городе Озерске Челябинской области в выходные и нерабочие праздничные дни (с 30.12.2023 по 08.01.2024) Подробнее