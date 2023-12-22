В ночь на 25-ое декабря ожидается ухудшение погодных условий!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Ночью 25 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололёдные явления, налипание мокрого снега на провода. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.