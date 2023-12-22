По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Ночью 25 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололёдные явления, налипание мокрого снега на провода. Подробнее
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: в связи с проведением инженерно-технических работ на перекрестке пр. Победы и ул. Блюхера 22 декабря 2023, с 09.00 до окончания работ ограничивается движение транспортных средств. Подробнее
Оперативная информация № 83 По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 21 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ночью в западных районах умеренных осадки в виде снега, мокрого снега, днём возможно с дождём, местами гололёдные явления, налипание мокрого снега на провода. Подробнее
Дорогие озерчане! Компания «Уральские кабельные сети – Озёрск» поздравляет вас с праздниками! Желаем быть стойкими, уверенными в себе, целеустремленными и позитивными — и тогда в новом году нас будет ждать много настоящих чудес!