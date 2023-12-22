Пациенты отделения амбулаторного гемодиализа Клинической больницы №71 получили новогодний подарок!

Необычный новогодний подарок получили пациенты отделения амбулаторного гемодиализа Клинической больницы №71.

- У нас особенные пациенты, жизнь и здоровье которых зависит от прохождения регулярной процедуры гемодиализа на аппарате «искусственная почка», - рассказывает заведующий отделением Михаил Струбовщиков. – Процедура длится более четырех часов, в течение которых пациенты практически неподвижно лежат в кресле.

К сожалению, наше здание расположено в таком месте, где очень плохо ловится интернет-сигнал, и пациенты во время процедуры были лишены возможности пользоваться мобильным интернетом на своих телефонах. Да, и для некоторых это дорогое удовольствие.

И вот буквально на днях интернет-провайдер «Уральские кабельные сети-Озерск» сделал нам шикарный новогодний подарок – установили точку для беспроводного бесплатного доступа к интернету. Причем, все за свой счет и без дальнейшей абонентской платы.

Такое предновогоднее волшебство сразу было по достоинству оценено и сотрудниками, и пациентами отделения амбулаторного гемодиализа.

- Раньше здесь очень плохо ловил мобильный интернет, - делится Светлана, пациентка отделения. - Сейчас всё поменялось к лучшему: несколько часов лечения пролетают быстрее. Можно посмотреть фильм и ролики, зайти в соцсети, общаться в мессенджерах. От всей души благодарим «Уральские кабельные сети» за такой чудесный подарок к Новому году!

Как отмечает руководство компании «УКС-Озерск», им важно быть частью жизни родного города. И этот подарок отделению амбулаторного гемодиализа Клинической больницы №71 еще раз подтверждает тот факт, что "УКС-Озерск" - один из самых ярких представителей социально-ориентированного бизнеса в округе.

«Уральские кабельные сети» не только создают в общественных местах города зоны с бесплатным WiFi и устанавливают онлайн-камеры, но и предоставляют некоторым категориям озерчан возможность пользоваться интернетом со скидкой или бесплатно.

Так, около 500 человек с ОВЗ, в том числе семьи с особенными детьми, не платят за интернет. А еще семьи, в которых учатся отличники. УКС также на регулярной основе поддерживает проект "Читай дальше", закупая новые книги для городской библиотеки, становится спонсором спортивных и культурных мероприятий.

Информация предоставлена ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.