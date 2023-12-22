Вечером 25 декабря погода на Южном Урале сильно испортится, объявлено штормовое предупреждение.

Во второй половине понедельника погода на Южном Урале сильно испортится, объявлено штормовое предупреждение.

«Вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами – сильные метели, снежные заносы, усиление ветра до 25 метров в секунду», – говорят синоптики.

Водителям по возможности стоит на время снегопада воздержаться от поездок. Если все же придется сесть за руль, то нужно быть предельно внимательными в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, на мостах, соблюдать дистанцию, безопасный скоростной режим.

Температура воздуха ночью и днем во вторник минус 3-8 градусов.

https://dostup1.ru/society/Vecherom-25-dekabrya-pogoda-na-Yuzhnom-Urale-silno-isportitsya-obyavleno-shtormovoe_171837.html