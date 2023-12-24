Маркет_Оз. Волшебство вне Хогвартс.

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено до утра 27 декабря. «Ночью 27 декабря сохранятся сильные метели, на дорогах – снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката, усиление ветра до 25 м/с», – сообщают синоптики. Подробнее
Проект горнолыжного комплекса "Егоза" "Новые вершины: социальная адаптация детей. оставшихся без попечения родителей" победил в областном конкурсе "Мой добрый бизнес" в номинации "Лучший проект в сфере здорового образа жизни". Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Ночью 25 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололёдные явления, налипание мокрого снега на провода. Подробнее