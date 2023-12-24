В аэропорту Челябинска тягачом вытаскивали застрявший в сугробе самолет.

В международном аэропорту Челябинска самолет въехал в сугроб, для его вызволения потребовался тягач.

По информации пресс-службы «Аэрофлота, речь идет про рейс SU1532 Москва – Челябинск.

«Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дороже, в результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы. Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб, при этом пределы рулежной дорожки не покинуло. Экипаж запросил буксировочный тягач», – говорится в комментарии.

Самолет был осмотрен инженерно-техническим персоналом. В 9.45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом, в Москву.

https://dostup1.ru/accident/V-aeroportu-Chelyabinska-tyagachom-vytaskivali-zastryavshiy-v-sugrobe-samolet_171881.html