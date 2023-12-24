Текслер выступил с экстренным обращением к южноуральцам из-за «черной метели».

Губернатор Алексей Текслер выступил с экстренным обращением к жителям Челябинска и области из-за «черной метели».

По его словам, на значительной части региона наблюдается сильнейший снегопад, а Челябинск и близлежащие районы – в эпицентре циклона. В среднем уже выпало 20 см осадков. По прогнозу, снег будет идти весь день. Дополнительная сложность – сильные порывы ветра.

«Поручил дорожным и коммунальным службам вывести на уборку максимально возможное количество техники и людей. На ряде региональных дорог введены временные ограничения, это необходимо для оперативной и своевременной очистки. Еще одно поручение главам муниципалитетов: нужно сделать особый упор на очистку тротуаров, уборку междворовых проездов», – сказал Текслер.

Работу дорожники и коммунальщики продолжат до полной стабилизации обстановки, добавил он. «Прошу всех отнестись с пониманием к временным трудностям и ограничениям. Также прошу пока воздержаться от дальних поездок, помогать друг другу в сложных ситуациях. В случае происшествий, аварий обращайтесь в дежурные службы. Для экстренных ситуаций на дорогах области оставлю телефон диспетчерской областного Миндортранса: 8 (351) 237-88-92. Пишите и мне в комментарии, будем реагировать», – написал он в своем Telegram-канале.

https://dostup1.ru/society/Texler-vystupil-s-extrennym-obrascheniem-k-chelyabintsam-iz-za-chernoy-meteli_171880.html