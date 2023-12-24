На «Егозе» продолжится реализация проекта «Новые вершины: социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей».

Проект горнолыжного комплекса "Егоза" "Новые вершины: социальная адаптация детей. оставшихся без попечения родителей" победил в областном конкурсе "Мой добрый бизнес" в номинации "Лучший проект в сфере здорового образа жизни".

Напомним, в рамках этого проекта на "Егозе" вот уже почти 4 года бесплатно обучаются катанию на сноуборде около 30 детей из Центров помощи детям-сиротам из городов Кыштым, Касли, Озёрск и Снежинск.

Между тем, программа реализуется по инициативе инструкторов на средства комплекса - проект снова не нашел поддержки на конкурсе грантов губернатора Челябинской области.

По информации глк "Егоза".