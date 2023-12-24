Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено до утра 27 декабря. «Ночью 27 декабря сохранятся сильные метели, на дорогах – снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката, усиление ветра до 25 м/с», – сообщают синоптики.

В ближайшие сутки в регионе облачно с прояснением, ночью будет идти небольшой, местами – умеренный снег, в северной половине – сильный, днем в среду местами сохранится небольшой снег, в горах – умеренный. Кроме того, в отдельных районах буду наблюдаться метели, ночью – кое-где сильные, на дорогах снежные заносы, гололедица от снежного наката, локально – сильная.

Ветер западный, юго-западный, ночью его скорость 7-12 м/с, местами порывы до 25 м/с, днем – 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха 27 декабря ночью минус 5-10, при прояснении до 13, днем – минус 3-8.

https://dostup1.ru/society/Shtormovoe-preduprezhdenie-v-Chelyabinskoy-oblasti-prodleno-do-utra-27-dekabrya_171894.html