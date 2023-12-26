Гора Ежовая покорилась озерским спортсменам на трассах слалом-гиганта и слалома.

23-24 декабря на горнолыжном комплексе «Ежовая» (г. Кировоград) прошли рейтинговые соревнования РУС-Мастерс по горнолыжному спорту «Кубок горы Ежовая» среди любителей и ветеранов в дисциплинах слалом-гигант и слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Кулешов Владимир, Логинов Игорь, Ветлосемина Ирина, Верховод Евгений, Сурнин Владислав.

В своих возрастных группах призерами стали:

Слалом-гигант:

1-ое место Ветлосемина Ирина,

2-ое место Кулешов Владимир, Логинов Игорь

Слалом:

2 место – Ветлосемина Ирина, Кулешов Владимир, Логинов Игорь.

Информация и фото Федерации горных лыж Озерского городского округа.