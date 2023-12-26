Уходящий год порадовал ДК «Маяк» и театр «Наш дом» важными приобретениями.

В уходящем 2023 году два старейших и очень любимых жителями Озерского городского округа учреждения культуры отметили знаменательные даты. 75 лет со дня образования исполнилось театру «Наш дом» и 65 лет Дворцу культуры «Маяк».

От органов местного самоуправления эти учреждения получили подарки, которые помогут творческим коллективам в повседневной работе, а также позволят сделать мероприятия ещё более яркими и впечатляющими.

На юбилей Дворца культуры "Маяк" были выделены средства для приобретения звукового оборудования, потребность в этом у «Культурно-досугового центра» назрела уже давно.

Учреждение проводит множество концертных программ различного уровня, включая мероприятия как городского, так и областного значения. Имеющееся оборудование уже не соответствовало современным требованиям и не удовлетворяло потребности зрителей и участников концертных программ.

Директор Культурно-досугового центра Антон Караваев поблагодарил администрацию и Собрание депутатов Озерского городского округа за долгожданный подарок:

– Теперь наши зрители получат незабываемые впечатления, ведь качество звучания оказывает огромное влияние на восприятие мероприятий и создание неповторимой ​праздничной атмосферы. В «КДЦ» уже планируется проведение новых и традиционных проектов, городских мероприятий, теперь мы можем предложить артистам и зрителям действительно высокое качество звучания. Новое оборудование станет настоящим подарком не только для Дворца культуры «Маяк», но и для всех гостей и зрителей.

​Мы от всей души поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством, приглашаем на свои мероприятия, которые подарят новогоднее праздничное настроение всем озерчанам!

Театру «Наш дом» нужен был надёжный легковой автомобиль для административно-хозяйственных нужд.

По словам директора театра Вячеслава Максимова, прежнее легковое авто Газ 3102 долгие годы служил "Нашему дому" верой и правдой – хозяйственная деятельность, творческие командировки сотрудников, встреча гостей театра на фестивали и гастроли, развоз рекламной продукции, работа с контрагентами театра, всё это осуществлялось на "Волге". Многолетняя эксплуатация транспорта привела к износу важных деталей, а приобретение новых, в современных реалиях, стало настоящей проблемой, поскольку данная модель была снята с производства 15 лет назад. Руководство округа помогло учреждению в решении этой насущной проблемы. Теперь у театра "Наш дом" появился новенький автомобиль "Лада".

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56758/