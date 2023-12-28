Озёрская битломания. Телеверсия.

29-го декабря в рамках ежегодной Всероссийской акции сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск и журналист УКС-ТВ/Озерск.ру Александра Лебедева поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником. Подробнее
В уходящем 2023 году два старейших и очень любимых жителями Озерского городского округа учреждения культуры отметили знаменательные даты. 75 лет со дня образования исполнилось театру «Наш дом» и 65 лет Дворцу культуры «Маяк». Подробнее
23-24 декабря на горнолыжном комплексе «Ежовая» (г. Кировоград) прошли рейтинговые соревнования РУС-Мастерс по горнолыжному спорту «Кубок горы Ежовая» среди любителей и ветеранов в дисциплинах слалом-гигант и слалом. Подробнее
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено до утра 27 декабря. «Ночью 27 декабря сохранятся сильные метели, на дорогах – снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката, усиление ветра до 25 м/с», – сообщают синоптики. Подробнее
Проект горнолыжного комплекса "Егоза" "Новые вершины: социальная адаптация детей. оставшихся без попечения родителей" победил в областном конкурсе "Мой добрый бизнес" в номинации "Лучший проект в сфере здорового образа жизни". Подробнее