Подарили водителям Озёрска подарки и хорошее настроение!

29-го декабря в рамках ежегодной Всероссийской акции сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск и журналист УКС-ТВ/Озерск.ру Александра Лебедева поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником. Сотрудники полиции: начальник Госавтоинспекции УМВД России по ЗАТО г.Озерск майор полиции Андрей Поцелуйко проконтролировал безопасность проведения новогодней акции, инспектор по пропаганде БДД Наталья Архипова напомнила водителям о правилах перевозки маленьких пассажиров и необходимости соблюдения скоростного режима и важности световозвращающих элементов на одежде ребенка, а роль Деда Мороза исполнил ветеран УМВД Иван Лисотин.

После поздравлений с наступающим Новым годом Александра Лебедева вручила каждому водителю подарки от социальных партнеров, в том числе, и подарочные сертификаты от компании «Уральские кабельные сети – Озёрск».

Столь необычной акцией, которой уже больше 10 лет, организаторы акции решили не только поздравить участников дорожного движения с наступающими праздниками, но и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на дороге, особенно в новогодние дни!