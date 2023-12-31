Новые законы для россиян – изменения в январе 2024 года.

Подборка важных законов и правил, которые заработают в январе 2024 года и коснутся многих россиян!

Повышение МРОТ и пенсий

C 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5% и составит 19 тыс. 242 рубля.

Рост страховых пенсий по старости составит 7,5%. Кроме того, произойдет индексация отдельных соцвыплат и пособий на 4,5% – речь идет о ежемесячном пособии на содержание детей, пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии и имеющих специальное звание полиции и др.

Также с 1 января на 9,8% поднимется заработок сотрудников в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки.

Страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке.

Родители сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Поправки в закон о маткапитале

Материнский капитал получат только лица, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он является гражданином России по рождению. Изменение не коснется жителей новых регионов. Мужчины, которым полагается маткапитал, смогут направлять его на формирование накопительной пенсии.

Дополнительный способ воспользоваться маткапиталом

С 5 января 2024 года средства материнского капитала можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Помощь родителям инвалидов

С начала года родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Повышение социальных налоговых вычетов

Начиная с расходов 2024 года можно будет вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19 тыс. 500 рублей (13% от 150 тыс. рублей), а за обучение ребенка – до 14 тыс. 300 рублей (13% от 110 тыс. рублей). Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме обучения.

Освобождение от НДФЛ ряда выплат

С денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня» не будут взимать НДФЛ. Также не будут облагаться налогом доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

НДФЛ для тех, кто работает удаленно

Дистанционные сотрудники, которые работают из-за рубежа, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет, будут платить НДФЛ в размере 13% с вознаграждений и иных выплат, полученных за выполнение трудовых обязанностей. При превышении порога в 5 млн рублей в год ставка будет составлять 15%.

Изменение призывного возраста

С 1 января 2024 года в силу вступает закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается с 27 до 30 лет.

Медпомощь без согласия пациента

Закон освобождает сотрудников выездной бригады скорой помощи от обязанности брать согласие на медицинское вмешательство у пациентов, когда присутствует угроза для их жизни. У пациента или его законного представителя остается право выразить свой отказ до начала оказания медицинской помощи.

Информирование о полной стоимости кредита

С 21 января 2024 года банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Кроме того, банк будет информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги. Это позволит гражданам точнее оценивать свои финансовые возможности при заключении кредитного договора.

Уведомление о риске неисполнения кредитных обязательств

Банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50% доходов.

Согласие и отказ от обработки биометрии

Граждане смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью «Госуслуги». Также там можно будет направить оператору ЕБС требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных.

Господдержка волонтеров

Закрепляется конкретный перечень мер поддержки волонтеров. Им будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности. Появится единый нагрудный знак. Расширяются цели добровольческой деятельности. Например, в них войдет участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Помимо этого, волонтеров освободят от уплаты НДФЛ за гранты. Норма закона касается победителей региональных конкурсов и получателей субсидий или грантов за счет региональных и местных бюджетов. Это также могут быть средства в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование.

Бесплатная юридическая помощь для отдельных групп населения

Расширен перечень категорий граждан, которые имеют право на представление интересов в судах в рамках бесплатной юридической помощи. Теперь государственные юридические бюро и адвокаты будут представлять в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы истцов, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в делах о защите наследственных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отмена госпошлины за нотариальное удостоверение доверенности

Лиц, у которых есть право на бесплатную юрпомощь, освободят от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности. Это могут быть доверенности на представление интересов граждан в судах, других органах и организациях. Право на бесплатную юрпомощь имеют, в частности, малоимущие граждане.

Льготная ставка НДС для детских товаров

Расширяется перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Среди них – бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды. Закон повысит доступность этих товаров.

Транспортный налог на угнанный автомобиль

Исчисление транспортного налога прекращается с начала розыска автомобиля до его возврата владельцу по заявлению. Кроме того, налогоплательщик вправе представить подтверждающие документы. Подать их можно через МФЦ. Если такое заявление и документы не предоставить, то исчисление налога прекращается на основании сведений, полученных налоговой от МВД России.

Система ресоциализации бывших заключенных

Вступит в силу закон «О пробации в РФ», который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных лиц. Документом предусматривается социальная адаптация и реабилитация осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам или лишению свободы. Пробация будет учитывать индивидуальные особенности, обстоятельства и потребности граждан.

Бесплатное повторное профобучение для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по специальности рабочего или должности служащего. Это касается также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Им будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячное пособие в течение всего прохождения повторного обучения.

Изменения в жилищном законодательстве

С начала года вырастут штрафы за недопуск в жилое помещение специалистов газовой службы. Размер денежного наказания составит от 5 до 10 тыс. рублей. Также увеличатся штрафы на нарушение в квартире норм пожарной безопасности. Размер взыскания составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Финансовые санкции ждут в том числе москвичей, которые не узаконили перепланировку в квартире. Чтобы избежать штрафа, нужно будет предоставить в жилищную инспекцию следующие документы: о праве собственности, техпаспорт, проект перепланировки, письменное согласие всех жильцов квартиры на перепланировку.

Программа долгосрочных сбережений

Вступит в силу закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд – осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета

Появится новый инструмент – долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Инвесторы смогут открывать его в дополнение к счетам других типов. При заключении договора в 2024-2026 годах минимальный срок действия ИИС-3 составит пять лет, затем он будет ежегодно увеличиваться на год, пока не достигнет 10 лет.

Минимальная цена табачной продукции

Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 года, она составит 129 рублей за пачку.

Уточнение порядка выдворения иностранцев из страны

Выдворяемых из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства будут держать в спецучреждениях не более 90 суток с вынесения постановления о выдворении. Суд сможет заменить это наказание штрафом, учитывая наличие жилья, поведение, семейное положение, продолжительность жизни в России, род деятельности и другие обстоятельства.

Охрана объектов топливно-энергетического комплекса

Частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса получит право сбивать беспилотники. Ранее их могли сбивать только сотрудники силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Вид на жительство для высококвалифицированных иностранных граждан

С 7 января 2024 года высококвалифицированным специалистам, проработавшим в России не менее двух лет, и членам их семей, имеющим вид на жительство, будут выдавать бессрочный вид на жительство.

По материалам Госдумы РФ