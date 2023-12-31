Минтруд России напомнил, как будем работать и отдыхать в 2024 году.

Напомним, все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.

Первый квартал

На новогодние каникулы приходится 8 дней, но из-за того, что в 2023 году 30 и 31 декабря выпали на выходные субботу и воскресенье, россияне будут отдыхать в общей сложности 10 дней. В январе 2024 года 17 рабочих дней.

Так как 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день) в наступившем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по три дня: 23, 24 и 25 февраля, 8, 9 и 10 марта, в обоих случаях с пятницы по воскресенье. К тому же 22 февраля и 7 марта сокращенные рабочие дни.

Второй квартал

Последняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая.

На День Победы россияне отдохнут также четыре дня (с 9 мая по 12-е), 8 мая – сокращенный рабочий день.

На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день – День России (12 июня, среда, 11 июня – сокращенный рабочий день).

Третий квартал

В июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет.

Четвертый квартал

В четвертом квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре. То есть, отдыхаем 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник), с 29 по 31 декабря 2024 года (воскресенье, понедельник, вторник).

По Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:

1 января – Новый год (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы);

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

В части пятой статьи 112 ТК РФ закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. В 2024 году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, будут перенесены:

6 и 7 января (суббота, воскресенье) на 10 мая и 31 декабря;

27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник);

2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник);

28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).

Сокращенные рабочие дни

В 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно части 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.

Норма рабочего времени на год

Всего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:

при 40-часовой неделе – 1 978,00;

при 36-часовой неделе – 1 779,60;

при 24-часовой неделе – 1 184,40.

https://dostup1.ru/society/Mintrud-Rossii-napomnil-kak-budem-rabotat-i-otdyhat-v-2024-godu_172083.html