Новогоднее обращение генерального директора ФГУП «ПО „Маяк“ А.В. Порошина.

Напомним, все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок. Подробнее
29-го декабря в рамках ежегодной Всероссийской акции сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск и журналист УКС-ТВ/Озерск.ру Александра Лебедева поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником. Подробнее
В уходящем 2023 году два старейших и очень любимых жителями Озерского городского округа учреждения культуры отметили знаменательные даты. 75 лет со дня образования исполнилось театру «Наш дом» и 65 лет Дворцу культуры «Маяк». Подробнее
23-24 декабря на горнолыжном комплексе «Ежовая» (г. Кировоград) прошли рейтинговые соревнования РУС-Мастерс по горнолыжному спорту «Кубок горы Ежовая» среди любителей и ветеранов в дисциплинах слалом-гигант и слалом. Подробнее
Последние месяцы 2023 года были отмечены в Озёрском городском округе заболеваемостью ОРВИ, коклюшем, ветряной оспой среди детей и сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями, а также COVID-19 среди взрослого населения. Подробнее
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено до утра 27 декабря. «Ночью 27 декабря сохранятся сильные метели, на дорогах – снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката, усиление ветра до 25 м/с», – сообщают синоптики. Подробнее