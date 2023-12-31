Новогоднее обращение генерального директора ФГУП «ПО „Маяк“ А.В. Порошина.

Напомним, все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок. Подробнее