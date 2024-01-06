7-го января ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 7 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, в южных районах до сильного.
В отдельных районах гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах местами сильная, метели, снежные заносы. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.