Афиша с 8 по 14 января 2024 года.

С началом первой рабочей недели энтузиасты готовы ринуться в бой за красивое тело и за карьеру. Люди дают себе обещание сесть на диету, нагрузить себя тренировками, перевыполнить план на работе. Главный врач Челябинского областного центра медпрофилактики Ольга Агеева не советует взваливать на себя повышенные обязательства. Подробнее
Напомним, все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок. Подробнее
29-го декабря в рамках ежегодной Всероссийской акции сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск и журналист УКС-ТВ/Озерск.ру Александра Лебедева поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником. Подробнее
В уходящем 2023 году два старейших и очень любимых жителями Озерского городского округа учреждения культуры отметили знаменательные даты. 75 лет со дня образования исполнилось театру «Наш дом» и 65 лет Дворцу культуры «Маяк». Подробнее