На Южный Урал вновь придут сильные морозы: ожидается до минус 35.

Резкое понижение температуры ожидается на Южном Урале в первый рабочий день 2024 года.

По информации синоптиков, во вторник удержится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 9 января в отдельных районах будут наблюдаться слабые метели. Ветер северо-западный с переходом на южный 6-8 м/с, ночью местами порывы 13-18 м/с, днем – до 12 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью минус 25-30, в горах и низинах – до 35 градусов. Завтра днем прогнозируется минус 15-20, в горах и низинах – до 23.

В МЧС настоятельно рекомендуют обратить пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей. «Не перегружайте электросеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставляйте без внимания протопленные печи и бани. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей», – говорят спасатели.

Там обращают внимание на необходимость устанавливать в квартирах и домах автономные пожарные извещатели.

В ГИБДД советуют отказаться от дальних поездок, соблюдать ПДД. При крайней необходимости выехать за пределы города нужно иметь с собой ряд предметов: заряженный телефон, запас топлива, теплые вещи, буксировочный трос и инструменты для ремонта.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-vnov-pridutsilnyemorozy-ozhidaetsya-do-minus-35_172177.html