На пенсию отцов: что изменится в правилах распоряжения маткапиталом в 2024 году.

С 1 февраля 2024 года Социальный фонд России увеличит сумму материнского капитала для всех российских семей, имеющих право на его получение.

"Сумма материнского капитала на первого ребенка в семье вырастет на 44 тысячи рублей. Если материнский капитал оформлялся на второго ребенка, но при этом не было никаких трат, он вырастет на 58 тысяч рублей. Кроме того, индексация ожидает и те семьи, которые смогли распорядиться материнским капиталом частично. Например, если у семьи осталась определенная сумма, она будет увеличена на 7,5% с суммы остатка.

Родители, которые имеют право на материнский капитал, могут получить информацию о доступной им сумме на портале госуслуг", - пояснил "Российской газете" адвокат Георгий Абшилава.

Благодаря данному сервису можно будет получить исчерпывающую информацию об остатке средств на счету и направлениях трат в соответствии с российским законодательством.

Таким образом, с 1 февраля 2024 года размер маткапитала вырастет до 631 тысячи рублей на первого ребенка и 833,8 тысячи рублей на второго ребенка. " Учитывая демографическую ситуацию в стране, материальное стимулирование семей с детьми остается одним из важнейших способов, во-первых, поддержки семей с детьми в плане решения их жилищных проблем, оплаты образования, формирования накопительной части пенсий, а во-вторых, подталкивания семей, еще не имеющих детей, к их скорейшему рождению, что позитивно сказывается на демографической ситуации в России в целом", - подчеркнул юрист.

Также с 2024 года вступили в силу ряд важных изменений в правилах назначения и выплаты маткапитала.

Так, с 1 января 2024 года право на материнский капитал имеют только родители-россияне. Если нет гражданства, маткапитал не назначат.

Увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

Материнский капитал можно тратить на реконструкцию домов, где несколько владельцев. Особенно это актуально для сельской местности, где много частных домов на двух и более владельцев.

Еще одно нововведение касается отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

https://rg.ru/2024/01/09/na-pensiiu-otcov-chto-izmenitsia-v-pravilah-rasporiazheniia-matkapitalom-v-2024-godu.html