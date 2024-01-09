В новогодние праздники на Южном Урале поймали более 300 пьяных водителей.

За минувшую неделю, с 1 по 8 января, сотрудники Госавтоинспекции поймали более 300 нетрезвых водителей в Челябинской области.

Сообщается, что к административной ответственности привлечены 277 из них – за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Еще 32 попались пьяными за рулем повторно, уточнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону. Все будут привлечены уже к уголовной ответственности, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ максимальная санкция – лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, выявлено 140 водителей без прав, за что предусмотрена ответственность по статье 12.7 КоАП РФ.

За указанный период на Южном Урале зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

https://dostup1.ru/society/V-novogodnie-prazdniki-na-Yuzhnom-Urale-poymali-bolee-300-pyanyh-voditeley_172196.html