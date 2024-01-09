Куда жаловаться по вопросам отопления в Озерске.

Рассеянность и проблемы с памятью, которые мешают работать и учиться, возникают у каждого человека. Особенно сложно вернуться в прежний ритм работы после отдыха. Как заставить себя сконцентрироваться, составить индивидуальное расписание дня и почему когнитивные тренажеры не работают – в материале «Газеты.Ru». Подробнее