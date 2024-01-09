Куда жаловаться по вопросам отопления в Озерске.

Если в квартире понизилась температура воздуха, необходимо:
– позвонить по телефонам Управления жилищно-коммунального хозяйства: 2-51-46, 2-31-91, ЕДДС – 2-40-90 или написать в сообщения группы ВКонтакте:
– Все обращения граждан по вопросам отопления, которые направляются на разные ресурсы оперативно принимаются в работу. Комиссия по решению вопросов отопления фиксирует все адреса и выясняет причину возникновения проблемы, – разъясняет заместитель главы Озерского городского округа Александр Жмайло.