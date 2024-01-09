В центре внимания. Новогодний праздник от ЖЭК-4.

В начале января новогодний праздник для жителей своих домов провела Управляющая организация «ЖЭК-4». Взрослые и дети были приглашены в Театр кукол «Золотой петушок», где состоялась развлекательная программа. О том, как это было, – в нашем сюжете!

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