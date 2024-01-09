Полицейский Дед Мороз поздравил детей сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» при поддержке Общественного совета и Совета ветеранов УВД сотрудники полиции поздравили детей своих коллег с новогодними праздниками.

Полицейские в костюмах новогодних героев вместе с ребятками создали праздничное настроение. Кто-то рассказал Деду Морозу стишок, кто-то спел песенку со Снегурочкой, а кто-то отгадал загадки. Стражи порядка также напомнили о правилах поведения в общественных местах во время зимних каникул и порадовали подарками.

Такие поздравления проводятся ежегодно на радость детям и их родителям, которые несут службу по обеспечению охраны общественного порядка и в будни и в праздничные дни.