Сотрудники органов внутренних дел обеспечили охрану общественного порядка во время празднования южноуральцами Рождества Христова.

В ночь с 6 на 7 января сотрудники полиции Южного Урала обеспечили охрану общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова.

Охрана религиозных объектов была обеспечена заранее. С личным составом органов внутренних дел перед заступлением на службу начальники провели инструктажи, на которых напомнили о соблюдении мер личной безопасности, вежливом и корректном общении с гражданами. Особое внимание руководители обратили на незамедлительность реагирования на обращения граждан, нуждающихся в помощи.

Всего в Челябинской области на территории 37 населенных пунктов было организовано и проведено 153 религиозных рождественских мероприятия. В них приняли участие свыше 22 тысяч человек.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан было задействовано свыше 700 сотрудников органов внутренних дел. Содействие полицейским оказывали коллеги из Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и работники частных охранных предприятий.

В период проведения мероприятий благодаря принятым мерам праздник прошел без происшествий, нарушений общественного порядка не допущено.