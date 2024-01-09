Мороз до минус 38 ударит в Челябинской области ночью 11 января.

Мороз до минус 38 градусов ударит в Челябинской области ночью 11 января.

Сообщается, что в четверг в регионе будет облачно с прояснением, с горах местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.

«Температура воздуха ночью 11 января минус 26-31, при прояснении – до 38 градусов», – говорится в комментарии синоптиков.

Завтра днем прогнозируется минус 19-24, в низинах столбики термометров покажут минус 27.

https://dostup1.ru/society/Moroz-do-minus-38-udarit-v-Chelyabinskoy-oblasti-nochyu-11-yanvarya_172243.html