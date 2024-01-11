Идёт работа по ликвидации последствий новогодних снегопадов.

Накануне Глава Озерского городского округа рабочий день начал с оперативки по состоянию дорог. Евгений Щербаков за рулём автомобиля проверил как дорожники на сегодняшний день справляются с уборкой и вывозом снега с улиц.

В оперативном режиме глава округа запросил информацию у начальника Управления капитального строительства и благоустройства Надежды Беляковой, дал поручение – незамедлительно ликвидировать колейность, следующим этапом – вывезти убранный снег.

– Надежда Григорьевна, надо срочно убрать колею на дорогах, обратите внимание на участок по ул. Дзержинского от светофора, от пешеходного перехода до перекрёстка с пр. К.Маркса, на К.Маркса надо поправить ситуацию, особенно по левой стороне, – обратился к руководителю УКСиБ Евгений Щербаков.

Вместе с тем глава обратил внимание, что для уборки снега в округе не используются химические реагенты, это усложняет работу дорожным службам, но такой подход поддерживают жители, поскольку в противном случае весной техническая соль попадала бы в питьевой водоём, загрязняла воздух, влияла бы на состояние автомобилей.

Пока ситуация остаётся непростой, снега на дорогах и во дворах ещё много, поэтому Евгений Щербаков обратился к автовладельцам прежде всего думать о безопасности:

– По возможности не торопиться, сейчас лучше где-то проехать помедленнее, но избежать аварийной ситуации.

Глава округа подчеркнул, что подрядные организации должны добросовестно и в срок исполнять все свои обязательства в рамках контрактов на обслуживание улично-дорожной сети. На своей странице ВКонтакте Евгений Щербаков обратился к жителям округа – направлять свои замечания и фотографии и ему в том числе:

– Я сам автомобилист, я сам вижу, что проблем много. Мы все видим, что зима на Урале в этом году действительно снежная, с уборкой не справляются даже большие города. Тем не менее, в Озерске техника работает, будем вместе поправлять ситуацию. 15 микрорайон уже почищен, удовлетворительное состояние сегодня на пр. Ленина и на пр. Победы, на ул. Кыштымской сегодня работал грейдер, неплохо на ул. Октябрьской, в старой части города – на ул. Блюхера.

Если подрядчики не исполняют свои обязательства надо применять штрафные санкции и наказывать. Жители города могут направлять свои замечания мне ВКонтакт: https://vk.com/wall350470783_5073, будем вместе контролировать и принимать решения.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56829/