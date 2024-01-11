Дмитрий Губерниев будет комментировать турнир по биатлону на спартакиаде в Златоусте.

Известный российский ведущий Дмитрий Губерниев посетит Челябинскую область. Он прокомментирует состязания по биатлону на Всероссийской зимней спартакиаде. Эти состязания пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой.

В своих репортажах на состязаниях по биатлону в текущем сезоне Дмитрий Губерниев неоднократно анонсировал спартакиадный турнир в Челябинской области. И очень тепло отзывался о Южном Урале.

«Важно хорошо провести эти соревнования. Я общался с губернатором Челябинской области, с теми людьми, которые заинтересованы в том, чтобы все прошло здорово, в том числе и с руководителем Центра спортивной подготовки РФ Георгием Брюсовым. Спартакиада сильнейших точно будет масштабным событием — это главный старт зимнего сезона»,

— отмечал телекомментатор.

Турнир по биатлону обещает стать главным событием предстоящей Всероссийской зимней спартакиады сильнейших. Этот вид спорта является одним из самых рейтинговых на федеральном телеканале «Матч ТВ». На состязаниях в Златоусте будут выступать лидеры российского биатлона.

«Я очень надеюсь, что будет много зрителей. Златоуст — кузница великих чемпионов, таких как Светлана Ишмуратова, чье имя носит стадион в Златоусте. Оттуда и Анатолий Карпов, и Лидия Павловна Скобликова, и Юрий Бородавко. Златоуст — как золотой прииск в спорте»,

— добавил Дмитрий Губерниев.

https://www.1obl.ru/news/sport/dmitriy-guberniev-budet-kommentirovat-turnir-po-biatlonu-na-spartakiade-v-zlatouste/