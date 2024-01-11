Афиша с 15 по 21 января 2024 года.

В этом году в Челябинской области займутся благоустройством 128 общественных пространств. Их выбрали жители региона в результате голосования. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Подробнее
Известный российский ведущий Дмитрий Губерниев посетит Челябинскую область. Он прокомментирует состязания по биатлону на Всероссийской зимней спартакиаде. Эти состязания пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. Подробнее
Накануне Глава Озерского городского округа рабочий день начал с оперативки по состоянию дорог. Евгений Щербаков за рулём автомобиля проверил как дорожники на сегодняшний день справляются с уборкой и вывозом снега с улиц. Подробнее