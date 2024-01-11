В ночь на 13-ое января ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Ночью 13 января в отдельных районах Челябинской области ожидается умеренный снег, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56869/