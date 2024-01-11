В Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств.

В этом году в Челябинской области займутся благоустройством 128 общественных пространств. Их выбрали жители региона в результате голосования. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Так, в Озёрске, благоустроят входную группу в Парк культуры и отдыха, сквер Первостроителей и мемориальный комплекс «Вечный огонь».

В соседнем с нами Кыштыме благоустроят площадь возле Универмага и автомобильного кольца на улице Ленина.

Все места, которые изменятся в этом году, можно посмотреть здесь.

Объекты для благоустройства выбрали в ходе голосования с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Активность была настолько высока, что регион отметили на федеральном уровне. Область показала один из лучших результатов в стране, уточнили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» также благоустроят 48 дворов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-blagoustroyat-128-obshchestvennykh-prostranstv/