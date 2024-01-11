В первые дни 2024 года на Южном Урале родилось более 400 малышей.

В первые дни нового 2024 года в Челябинской области появилось на свет более 400 малышей.

Всего за 10 дней праздников в регионе родилось 458 малюток.

«В Челябинске появился на свет 251 ребенок, из них 161 – в областном перинатальном центре. В акушерском стационаре Центра охраны материнства и детства Магнитогорска в новогодние праздники родилось 74 ребенка, среди которых – одна двойня», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее акушеры ЮУГМУ поделились, как необычно челябинцы называли новорожденных. Самыми необычными именами стали Царина, Елисей, Архип и Тея.

https://dostup1.ru/medicine/V-pervye-dni-2024-goda-na-Yuzhnom-Urale-rodilos-bolee-400-malyshey_172343.html