Старый Новый год: история и традиции праздника.

В середине января в России принято отмечать старый Новый год – его празднование приходится на 14 января.

Разделение на новый-новый и старый новый год произошло в 1918 году. После революции 1917 года Советская власть решила перейти на новую систему летоисчисления. Большевики решили подвинуть дату начала года на 13 дней, чтобы перейти с юлианского на григорианский календарь.

В этот день принято было щедро накрывать праздничный стол: выпечкой, блинами, мясными блюдами. Считалось, если домашний скот хорошо напоить и накормить, то сытыми животные будут весь последующий год. На праздник пекли пряники в форме зверей и угощали ими гостей.

Вечером обычно колядовали: ходили по домам с благожелательными песнями-колядками и различными приговорками для хозяев, отгоняя тем самым всякую нечисть от домов. С полуночи до зари начинали ходить посевальщики и посевать дом зерном. Наутро 14 января молодые люди разжигали костры, чтобы отпугнуть нечистую силу, и прыгали через них, демонстрируя свое бесстрашие.

Считалось, что в канун старого Нового года нельзя брать или давать деньги в долг, убираться и выносить мусор из дома, ругаться, сквернословить, таить и наносить обиду. В этот день нужно купить всем подарки, веселиться, купить обновку или начать что-то новое. Также ночь с 13 на 14 января считается самой волшебной. Именно с полуночи до рассвета можно проводить обряды и гадания – на любовь, суженого, счастье и удачу.

https://dostup1.ru/society/Staryy-Novyy-god-istoriya-i-traditsii-prazdnika_172358.html