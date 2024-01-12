2024-01-15PKT08:26:00 | Губерния Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 15.01.2024 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня понедельник, 15 января 2024 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 15 °С • атмосферное давление 742 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 61 % • ветер западный 5-9 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: Дзержинского 34 с 9 час до оконч Матросова 34 – 1,2п-ды, К.Маркса 22 – 4п с 9 до 12 часов К.Маркса 4 – 12п с 9 до 13 часов Луначарского 23 с 9 до 14 часов 2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Монтажников – 54, Верхняя 10, Дзержинского 34 с 9 час до оконч Матросова 34 – 1,2п-ды, К.Маркса 22 – 4п с 9 до 12 часов К.Маркса 4 – 12п с 9 до 13 часов 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 15 января 2024 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -19,-24°, в горах и низинах до -30°, днём -14,-19°, в низинах до -24°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при осадках, гололедных явлениях и метелях, а также из-за обильного образования водяных паров на выходе выхлопных систем и выхода из строя узлов, и агрегатов автомобилей при низких температурах, и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий 4. ЖКХ: Прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 160 обращений. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56877/ alebedeva 2024-01-15PKT08:26:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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