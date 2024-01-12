Крещенская купель в Озерске будет обустроена в традиционном месте.

Согласно постановлению администрации округа, в связи с празднованием Православной Церковью Крещения Господне будет оборудована прорубь на озере Иртяш, в районе пляжа «Нептун».

В целях безопасности планируется очистить от снега участок акватории и прямо на льду установить отапливаемые палатки для переодевания и обогрева участников купаний, провести освещение, организовать дежурство муниципальных спасателей, бригады скорой помощи и полицейских патрулей. УКСиБ поручено обеспечить уборку территории до и после мероприятия.

Контролировать ситуацию в районе массового скопления людей ответственные службы будут с 20:00 часов 18 января до 03:00 часов 19 января (в ночь с четверга на пятницу).

Накануне омовения комиссия в составе представителей управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа, муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» осуществит контрольную проверку воды, которая должна отвечать всем санитарным нормам, и толщины льда на участке, где состоится купание верующих.

Культовая часть православного праздника пройдет в Храме Покрова Пресвятой Богородицы, чей настоятель протоиерей Димитрий Шорин также совершит церковный чин на льду водоема.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56881/