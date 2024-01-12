В середине января пора убирать искусственную елку.

В России популярны шутки о том, что у некоторых елки в квартире стоят до весны. Понятно, что живая ель вскоре начинает осыпаться и ее необходимо убрать, но с искусственной такого не происходит. Однако медики не рекомендуют оставлять ненастоящую елку после старого Нового года.

«Новогодние праздники закончились, значит, елку пора убирать. Если ваша пластиковая елка стоит рядом с батареей, она греется и выделяет химические компоненты, которыми вы дышите. Это не опасно для жизни, но головную боль вызвать может»,

— предупреждают врачи.

Когда елка изготовлена из ПВХ, как чаще и бывает, от контакта с ней есть риски нежелательных реакций, поскольку материал относится к сильнейшим аллергенам.

Для снижения подверженности горению в составе елки может быть олово, барий и свинец — эти металлы токсичны, что плохо отражается на мозге, печени, почках.

«При длительном нахождении елки в комнате она также превращается в пылесборник, от этой пыли как минимум может мучить насморк»,

— говорят специалисты.

Чем дольше стоит елка, тем больше рисков, что ее погрызет домашний питомец. Если у вас есть животные, следите, чтобы они не ели елку. Последствия могут быть страшными — кишечная непроходимость.

И еще, если искусственной елке уже исполнилось десять лет, ей пора в утиль.

https://www.1obl.ru/news/zdorov/v-seredine-yanvarya-pora-ubirat-iskusstvennuyu-elku/