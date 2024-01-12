В центре внимания. Тепло в домах и уборка улиц.

В России популярны шутки о том, что у некоторых елки в квартире стоят до весны. Понятно, что живая ель вскоре начинает осыпаться и ее необходимо убрать, но с искусственной такого не происходит. Однако медики не рекомендуют оставлять ненастоящую елку после старого Нового года. Подробнее
В этом году в Челябинской области займутся благоустройством 128 общественных пространств. Их выбрали жители региона в результате голосования. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Ночью 13 января в отдельных районах Челябинской области ожидается умеренный снег, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Подробнее
Известный российский ведущий Дмитрий Губерниев посетит Челябинскую область. Он прокомментирует состязания по биатлону на Всероссийской зимней спартакиаде. Эти состязания пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. Подробнее