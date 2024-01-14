Более 40 выплат и компенсаций проиндексируют на 7,4% с 1 февраля в России.

Более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 7,4% с 1 февраля 2024 года в России.

По данным Минтруда, индексация коснется свыше 20 млн россиян, получающих господдержку. Она затронет маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную денежную выплату ветеранам, ежемесячную страховую выплату и другие меры социальной поддержки.

В Минтруде напомнили, что коэффициент индексации устанавливают каждый год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за прошлый год.

С 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России был повышен на 18,5% – до 19 тыс. 242 рублей. Также с 1 января страховые пенсии неработающих граждан увеличили на 7,5%.

К примеру, материнский капитал увеличится и составит: на первого ребенка – 630,4 тыс. рублей, второго – 833 тыс., на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого – 202,6 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Bolee-40-vyplat-i-kompensatsiy-proindexiruyut-na-74-s-1-fevralya-v-Rossii_172422.html