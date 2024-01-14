Об ухудшении погодных условий 17-го января.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 17 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, порывы ветра до 20 м/с.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.