Стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Челябинской области.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, с 8 по 14 января зарегистрировано 99,37 случаев на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 85% и среднего многолетнего уровня на 1,5%.

«Рост заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп и связан с объединением организованных коллективов после новогодних каникул», – говорится в комментарии.

По данным мониторинговых исследований, активно циркулируют вирусы гриппа, в том числе H3N2 (гонконгский грипп), а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2.

Санитарные врачи рекомендуют соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки), в местах скопления людей применять для защиты маски, при появлении признаков ОРВИ своевременно обращаться за медицинской помощью.

https://dostup1.ru/medicine/Stremitelnyy-rost-zabolevaemosti-grippom-i-ORVI-zafixirovan-v-Chelyabinskoy-oblasti_172448.html