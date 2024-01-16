Красивых мест в области станет ещё больше: президент продлил проект по благоустройству.

Увеличение срока проекта анонсировал Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов. За последние несколько лет, города России преобразились до неузнаваемости.

Увеличение срока проекта анонсировал Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов. За последние несколько лет, города России преобразились до неузнаваемости. Пустыри превратились в уютные места отдыха, а парки и скверы притягивают горожан и туристов. Проект «Формирование комфортной городской среды» также получит дополнительное финансирование.

– Программа «Формирование комфортной городской среды» действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идёт о миллиардах – по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того – надо её увеличить, – отметил Владимир Путин.

Прошение об увеличении проекта президент уже направил в правительство РФ. Дополнительные пять миллиардов рублей уйдут на благоустройство регионов Дальнего Востока. Комфортная среда позволит избежать депопуляции и переезда молодёжи. Сам проект теперь будет действовать до 2030 года.

За последние пять лет в Челябинске реализовано 434 объекта, в этом году в области преобразят ещё 128 общественных пространств – их выбрали сами южноуральцы. В 2024 году в Челябинске появится парк «Плодушка» с зоной детского отдыха, для жителей Верхнеуральска благоустроят сквер «Вечной Славы», а в Варне невзрачный пустырь скоро превратится в современный сквер «Энергетик». Кроме того, планируют преобразить 48 дворовых территорий.

Благодаря проекту, комфортные места отдыха появляются даже в небольших городах и посёлках Челябинской области. Жители Копейска теперь могут проводить время на благоустроенном пляже у пруда Вагановка, в Нязепетровске появилась уютная набережная, а в посёлке Локомотивный обустроили современный стадион для активных жителей.

В Озерске в этом году запланировано благоустройство трёх общественных пространств:

- входной группы в парк культуры и отдыха,

- сквера Первостроителей,

- мемориального комплекса «Вечный огонь».

– Формирование комфортной городской среды – это большая федеральная программа нацпроекта «Жилье и городская среда», который утвердили по указу президента, чтобы каждый житель России мог повлиять на то, как будет выглядеть та или иная общественная территория. Ежегодно проходит онлайн-голосование, в ходе которого жители выбирают, какие объекты в первую очередь следует привести в порядок, – подчеркнул заместитель главы Озерского городского округа Александр Жмайло.

Владимир Путин отметил, что проект реализуется так активно благодаря работе руководителей муниципалитетов и самих жителей – более 14 миллионов человек в стране проявили инициативу. Активность южноуральцев в голосовании даже отметили на федеральном уровне.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/19742433

Общественные пространства, благоустроенные в Озерске:

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56916/