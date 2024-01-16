Осторожно, лиса!

Межрегиональное управление №71 ФМБА России информирует жителей Озерского городского округа о двух пострадавших от укуса дикой лисой. Укусы не спровоцированы пострадавшими, лиса активно выходит к людям и вступает в агрессивный контакт. Один укус произошел в районе бассейна «Дельфин», второй – по адресу пр.Карла Маркса,32а.

Лисы являются переносчиками вируса абсолютно смертельного заболевания – бешенства. Территория Челябинской области, в том числе Озерский городской округ и прилегающие территории, находятся в природном очаге бешенства и относится к зоне высокой опасности заражения людей бешенством. Риску инфицирования подвергается каждый, кто травмирован или на кожу попала слюна больного либо подозрительного на бешенство животного.

Если вы, ваши родственники или знакомые контактировали с лисой, пожалуйста, немедленно обратитесь за медицинской помощью для получения лечебно-профилактического лечения во избежание развития смертельного заболевания.

Кроме того, на территории Озерского городского округа зафиксирован случай укуса домашней собаки лисой.

Просим Вас соблюдать предельную ОСТОРОЖНОСТЬ, как лично, так и при выгуле домашних животных, лиса агрессивна.

Сотрудники ОГБУ "Озерская ветстанция" выехали в лесопарковые зоны, скверы для разброса оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных "Рабистав". Вакцина представляет собой брикет-приманку темно-коричневого цвета, изготовленная из продуктов, съедобных для плотоядных: мясокостной или рыбной муки, жира говяжьего и парафина, которые привлекают внимание животных, а внутри находится капсула с вакциной. Съедая брикет, животное прокалывает зубами капсулу, и вакцина попадает внутрь с необходимой дозой препарата для иммунизации организма против бешенства. Дозировка не зависит от размеров животного и действует одинаково на всех. Через 21 день после вакцинации у животного формируется иммунитет, который сохраняется не менее 1 года.

Эта вакцина совершенно безвредна для животных, также безвредна для лактирующих и для молодняка.

В случае, если ваше домашнее животное пострадало от укусов дикой лисы, немедленно обратитесь за ветеринарной помощью.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56915/